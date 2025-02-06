"إيه شغل التسول ده".. بشير التابعي يعلق على مفاوضات رمضان صبحي

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، دخول مجلس إدارة القلعة البيضاء في مفاوضات مع رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لضمه في الفترة الحالية.

ويرتبط اسم رمضان صبحي بنادي الزمالك، في كل فترة انتقالات، منذ الرحيل عن النادي الأهلي، والانضمام لبيراميدز.

وقال التابعي، في تصريحات على قناة "etc": "رمضان صبحي رفض الزمالك أكثر من مرة، ورغم ذلك يتم التفاوض معه، معرفش إيه شغل التسول ده".

أكمل: "رمضان صبحي يريد العودة للأهلي، وواضح ذلك تماما، ولكن هناك رفض من الجانب الآخر، وفي النهاية الزمالك يتحدث فقط ولا ينجح في ضمه".

وكان رمضان صبحي انتقل لصفوف بيراميدز، منذ سنوات، من نادي هدرسفيلد الإنجليزي، بعدما رفض الانضمام للأهلي بشكل نهائي، وفضل خوض تجربة جديدة.

وشارك رمضان صبحي مع فريقه في الفوز الكبير خلال الجولة الماضية على الزمالك بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد الدفع الجوي.