"إحرجنا في الملعب".. هاني حتوت يكشف تفاصيل جلسة ميدو السرية مع زيزو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل الجلسة السرية، بين أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الاستشارية، بنادي الزمالك، وأحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي، في الفترة الحالية، على أن ينتقل إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال "حتحوت"، خلال برنامجه عبر قناة "صدى البلد": "عقد ميدو جلسة مع أحمد زيزو في الساعات الماضية، بشكل سري، خشية تفسيرها بشكل آخر من البعض في ظل المفاوضات مع اللاعب حاليا لتجديد عقده".

وأوضح: "ميدو" قال لـ "زيزو": أنت لاعب كبير واستمرارك ضروري للغاية .. ومن الضروري التركيز الشديد داخل الملعب وعدم الانشغال بأي أمور أخرى تبعدك عن تركيزك .. ويجب أن تكون أفضل داخل الملعب وأريدك أن تنظر دائما إلى صلاح".

وأكمل: "ورد عليه زيزو: أقاتل مع الزمالك وأبذل قصارى جهدي ولكن عليك أن تعلم أن الفريق ليس جيدا .. ليرد ميدو : أريدك أن تحرجنا بأدائك في الملعب".