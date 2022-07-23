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«لاعيبة عالة مفهاش رجالة».. أعضاء الأهلي يستقبلون الفريق بهجوم عنيف في أول تدريب بعد الهزيمة

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ارشيفية
Native
Teads
السبت، 23-07-2022 08:54 ص


شهد تدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم واقعة مؤسفة بعد قيام عدد كبير من أعضاء النادي الاهلى المتواجدين بمقر النادي بالجزيرة بالهجوم الحاد على اللاعبين وهو الأمر الذى تسبب فى إيقاف مران الفريق تم استكماله.
وتواجد عدد كبير من أعضاء النادي الاهلى بجوار ملعب مختار التتش مع بدء مران الفريق استعدادًا لمباراة الجونة المقرر لها مساء الأحد المقبل في الدوري وبمجرد نزول اللاعبين تم الهجوم عليهم بسبب خسارة نهائي كأس مصر أمس أمام الزمالك.
ورددت الجماهير المعادية للاعبين منها :
شبعتوا من البطولات العبوا للشركات.. واركنوا الشبعانين و نزلوا الناشئين.. و لعيبة عالة مفيهاش رجالة .. مش حاسس بالجمهور تاخد بعضك وتغور. وبعد الهتافات تم إيقاف المران ثم تم استكماله فيما بعد.
 

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