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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

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الاهلي والزمالك
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الخميس، 21-07-2022 01:48 م

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك، اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر 2020-2021.

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

الأهلي ضد الزمالك:
يدخل الأهلي بقيادة مديره الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمصالحة جماهير القلعة الحمراء، بعد تدهور نتائج الفريق مؤخرا في بطولة الدوري المصري.

وتعد مباراة اليوم، أول نهائي للبرتغالي ريكاردو سواريش رفقة الأهلي، والذي تولى المهمة مؤخرا، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ولم يعلن سواريش عن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك حتى الآن.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الزمالك بمعنويات مرتفعة، بسبب الانتصارات المتتالية في الأخيرة بمسابقة الدوري وتربعه على الصدارة.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

‏‎خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

وكان الأهلي تأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد التغلب على طلائع الجيش بهدفين دون رد، بينما فاز الزمالك على أسوان بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن آخر لقاء جمع الأهلي والزمالك في كان في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وانتهى بالتعادل 2-2.

ويتصدر الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس مصر برصيد 37 بطولة، وبفارق 10 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.
 

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