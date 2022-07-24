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أول تعليق من الأهلي على واقعة سيد عبدالحفيظ: أين كنتم مما تعرض له

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الواقعة في الكاس
Native
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الأحد، 24-07-2022 10:13 ص
قال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن فلسفة الرياضة هي مكسب وخسارة، مضيفا «مبروك لأي فريق يفوز ببطولة رياضية».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك موجة حادة من الترصد ضد النادي الأهلي، وتوجد بعض المنصات لا تنشر أي خبر إيجابي عن القلعة الحمراء.

ولفت إلى أن الوسائل الإعلامية هاجمت سيد عبد الحفيظ بسبب لقطة في نهائي كأس مصر، ولم تتناول ما تعرض له مدير الكرة من تجريح واتهامات يعاقب عليها القانون خلال الفترة الأخيرة.

وأكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الأهلي هو أكثر فريق متضرر من ضغط المواسم لأنه يشارك في الكثير من البطولات، موضحا أن الأهلي أكد أنه تم إدراج اسمه في العديد من القضايا في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن النادي الأهلي حريص على أنه تكون أخباره من خلال الموقع الرسمي له، ولكن البعض يحول أخبار النادي الأهلي إلى بيانات ويشوهها، لافتا إلى أن هناك حالة تربص شديد بالنادي الأهلي من قبل بعض المنصات الإلكترونية.

واختتم سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي الأهلي مؤسسة وطنية وجزء من القوة الناعمة للدولة المصرية.

 

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