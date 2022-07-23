قرارات حازمة من «الخطيب» لـ سيد عبدالحفيظ بعد خسارة الكأس

السبت، 23-07-2022
08:49 ص
أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملف مواجهة
الزمالك
التي خسرها الفريق الاحمر في نهائي كأس مصر مساء أمس 1-2.
وطالب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق لاعبيه
بضورة التركيز في المرحلة المقبلة ومواجهة الجونة بعد غد في الدوري.
وأجري محمود الخطيب
رئيس النادي اتصالاً مع سيد عبد الحفيظ
طالبة بتطبيق اللائحة الخاصة بالعقوبات في حالة الخسارة عدا الجهاز الفني الذي لن يتم
توجيه اللوم له كونه تولي المسئولية منذ أيام.
كما طالب الخطيب
بغلق ملف الحديث عن الزمالك
والشئ الثالث
التركيز في مواجهة الجونة والرابع هو إخطار الحديث بعدم التركيز مع العروض التي يتلقوها
في الفترة الحالية .
كما شدد الخطيب
علي سيد عبدالحفيظ
بمنع التصريحات الإعلامية
في الفترة الحالية .
ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
منح لاعبية راحة سلبية عقب مواجهة الزمالك
التي أقيمت مساء أمس في نهائي النسخة القديمة
لكأس مصر بإستاد القاهرة، وأصر البرتغالي ريكاردو سواريش علي عودة الفريق للتدريبات
دون راحة مساء اليوم بالتتش بسبب ضيق الوقت ومواجهة الجونة بعد غد الأحد باستاد السلام
ضمن منافسات مسابقة الدوري.