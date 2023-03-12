فرج عامر: الشناوي لازم يرتاح ومحمد صبحي أفضل حارس في مصر





أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بمحمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "محمد صبحي حارس الزمالك هو افضل حارس مرمي في مصر حاليا، وأكيد سيحرص مرمي المنتخب القومي، الشناوي لازم يرتاح حتي يستعيد مستواه".

أهداف الأهلي وصن داونز والخسارة أمام الفريق الجنوب إفريقي جعلت رصيد الأهلي يتجمد عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بينما أهداف صن داونز في المباراة رفعت رصيد الجنوب إفريقي إلى 10 نقاط، ليضمن صن داونز التأهل لربع النهائي.

بنتيجة مباراة الأهلى وصن داونز باتت فرص الأهلي ضئيلة للتأهل لربع النهائي لكنها ممكنة.

