بطلها كهربا.. خناقة بين نجمي الأهلي خلال التدريبات





كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة دخول محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، في مشاجرة مع زميله شادي حسين، خلال تدريبات الفريق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" تردد أن هناك مشاجرة حدثت بين محمود كهربا وشادي حسين في تدريبات الأهلي، هذا الأمر غير صحيح، المشادات في التدريبات دائما ما تكون طبيعية مثل تدخل قوي من لاعب ضد زميله والأمر ينتهي في 10 ثوان".

أضاف شوبير: "تأكدت من كل الأطراف بأنه لم تحدث مشاجرة بين كهربا وشادي حسين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى، تأجلت بسبب مشاركة المارد الأحمر مؤخرا في كأس العالم للأندية، بينما خسر الأهلي أمام الهلال السوداني بهدف نظيف في الجولة الثانية.