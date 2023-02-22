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كولر يقرر استبعاد مهاجم الأهلي لنهاية الموسم

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كولر
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الأربعاء، 22-02-2023 09:35 ص

 

كشف اللاعب السابق رضا عبدالعال، عن لاعب جديد سيكون خارج حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي حتى نهاية الموسم.

 

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خارج حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في الفترة القادمة.

 

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق: "من خلال متابعتي للنادي الأهلي في الفترة الماضية منذ مباريات كأس العالم للأندية في المغرب أستطيع أن أوكد أن شادي حسين سيكون خارج حسابات كولر حتى نهاية الموسم الجاري ولن يشارك إلا على فترات متباعدة".

 

وتابع: "أداء الأهلي في الشوط الأول أمام أسوان كان الأفضل له هذا الموسم.. والأهلي فريق يكسب أي حد في الوقت الحالي".

 

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