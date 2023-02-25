استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

السبت، 25-02-2023
04:54 م
نسمه عبد الوهاب
استبعد السويسري مارسيل كولر
، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام صن داونز
في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا
قائمة المستبعدين في الأهلي أمام صن داونز
، وتشكيل الأهلي المتوقع، إذ يغيب عن القائمة كلا من: «عمرو السولية وبرونو سافيو وأيمن أشرف ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وشادي حسين»
أسباب غياب 7 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام صن داونز
أيمن أشرف لاعب الأهلي
ويغيب عن قائمة الأهلي كلا من: «أيمن أشرف، رامي ربيعة، شادي حسين وأحمد نبيل كوكا» لوجهة نظر فنية لمارسيل كولر
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