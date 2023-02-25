تعليق صادم من مرتضى منصور على حكم حبسه

السبت، 25-02-2023
04:04 م
نسمه عبد الوهاب
رفضت محكمة النقض اليوم السبت، الطعنين المقدمين منه على الحكمين. من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور
، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب
، إذ أيدت المحكمة حبس "منصور" شهرًا، حكمًا نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.
وفى أول رد فعل من "منصور" على حكم حبسه، كتب في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أخيرًا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك
لأول مرة في تاريخ الرياضة. رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".
وأضاف: "لا تقلقوا عليا، الأسود لا تخشى الموت وأيضًا لا تخاف من السجن، الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير، قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة، وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء، الحمد لله".