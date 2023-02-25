حكم نهائي بحبس مرتضى منصور.....في قضية سب الخطيب

السبت، 25-02-2023
03:10 م
نسمه عبد الوهاب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك
، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين
كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
على حكمي حبسه لمدة شهر وسنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.