



علق الإعلامي أحمد شوبير على تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحملات سخرية وتنمر خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" واحد طلع اتريق على الشناوي وكتب هو اسمه كابتن محمد الشناوي؟ لا يا سيدي اسمه محمد الشناوي، لكن نوصل للسخرية إن نقول الششتاوي! كده عيب، قول وحش أو يريح أو يمشي معنديش أي مشكلة، لكن ما يحدث اسمه تنمر".

أضاف:" محمد الشناوي هو كابتن الفريق وحارس مصر الأول وساهم في بطولات كثيرة مع الأهلي، عيب السخرية، من حقك تنتقد لكن السخرية مرفوضة".

وتعرض محمد الشناوي لانتقادات عنيفة وسخرية من البعض خلال الأيام الماضية، لتسببه في خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث تلقى مرماه هدفا من تسديدة من ركلة حرة فشل الحارس في إبعادها بغرابة شديدة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز، السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.