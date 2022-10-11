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فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة في الدوري المصري

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فرج عامر
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الثلاثاء، 11-10-2022 09:49 ص


نشر رجل الأعمال فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير  “ فيسبوك ”، أثارت الجدل بين متابعيه.

وكتب فرج عامر “الأهلي جاب أهم صفقة في الدوري المصري  وهي أفضل صفقة من عشر سنوات وافتكروا كلامي هي كولر".

وتابع "  لاعبي كرة القدم خاصة المميزين محتاجين اللي يحركهم في الملعب واللي يديهم الدوافع القوية واللي يخليهم وحوش في الملعب وان غدا لناظرة قريب ، وتفاءلوا بوجود كولر والاهلي عمرة ما حيستغل او يجيب لاعب اغلي من قيمتة الحقيقية  ”.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي  على الاتحاد المنستيري، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت عصر أمس الأحد على استاد مصطفى بن جنات، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب  بين الأهلي والاتحاد المنستيري في السادسة مساء السبت المقبل 15 أكتوبر في دوري ابطال افريقيا.

 

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