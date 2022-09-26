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أغرب ما فعله «كولر» مع لاعبي الأهلي بين شوطي مباراة أسوان

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كولر
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الإثنين، 26-09-2022 01:17 م


أشاد الإعلامي أحمد شوبير بطريقة تعامل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، كاشفا عن مفاجآت مثيرة.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: " كولر قال للاعبين بين شوطي مباراة أسوان أمس، في حالة تسجيل أحد منهم أهداف سيدفع مكافأة خاصة له على سبيل الهزار، ولكنه اتخذ طابع الجدية".

وأضاف: " علاقة كولر مع جميع اللاعبين جيدة جدا، لكن الحكم عليه لن يتضح إلا بالمباريات الرسمية في الفترة المقبلة".

واختتم: " كهربا ماشي بشكل كويس جدا ومركز جدا وكولر مبسوط منه، وكمان حسام حسن ماشي بشكل كويس، وأكرم توفيق ، يسير بخطى ثابتة وندعو له بابتعاد الإصابات عنه".
 

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