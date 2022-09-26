أغرب ما فعله «كولر» مع لاعبي الأهلي بين شوطي مباراة أسوان

الإثنين، 26-09-2022
01:17 م
أشاد الإعلامي أحمد شوبير
بطريقة تعامل السويسري مارسيل كولر
،
المدير الفني للأهلي، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، كاشفا عن مفاجآت مثيرة.
وقال شوبير
في برنامجه الإذاعي: " كولر
قال للاعبين
بين شوطي مباراة أسوان
أمس، في حالة تسجيل أحد منهم أهداف سيدفع مكافأة خاصة له على
سبيل الهزار، ولكنه اتخذ طابع الجدية".
وأضاف: " علاقة كولر
مع جميع اللاعبين جيدة جدا، لكن
الحكم عليه لن يتضح إلا بالمباريات الرسمية في الفترة المقبلة".
واختتم: " كهربا
ماشي بشكل كويس جدا ومركز جدا وكولر
مبسوط منه، وكمان حسام حسن ماشي بشكل كويس، وأكرم توفيق ، يسير بخطى ثابتة وندعو له
بابتعاد الإصابات عنه".