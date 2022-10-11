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كولر يعلن الغضب مُبكرًا من آداء اللاعبين: لم تنفذوا التعليمات (فيديو)

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كولر
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الثلاثاء، 11-10-2022 09:33 ص


كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عقد جلسة مع اللاعبين بعد العودة من تونس، وخوض مران مساء الإثنين؛ استعداداً لمباراة الإياب والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، كولر أبدى دهشته من تراجع اللاعبين أمام المرمى وعدم التسديد في الوقت المناسب من الأماكن التي سنحت فيها الفرصة لذلك وإدارة ظهر اللاعبين للملعب.

وأضاف شبانة، كولر شدد على ضرورة استغلال أنصاف الفرص وذلك أثناء التدريبات وأن ما قام به اللاعبين في الملعب أثار دهشته خاصة في الشوط الثاني للمباراة والذي تم إهداره بعيداً عن التعليمات الفنية التي قام بها.

وأتم شبانة، السويسري مارسيل كولر بدأ تصحيح الخطة واللعب بخطى فنية أفضل مما عليه سابقاً ما يجعل الفريق أقرب لإحراز المزيد من الأهداف واستغلال خط الوسط في الدفع الهجومي من أجل استغلال الأهداف لتسهيل مهمة الفريق في لقاء الإياب والمقرر لها يوم 15 أكتوبر الجاري علي ملعب السلام.
 

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