السبت 02 يناير 2021
توقيت مصر 16:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شمس الكويتية تهاجم شيرين وتصفها بكلمات مُهينة

السياحة تحذر: لجان تفتيش سرية على المنشآت الفندقية والسياحية

الرئيس الفلسطيني ينعي وحيد حامد بإكليل علي قبره

بيان من المهن التمثيلية يكشف مصير محمد رمضان بعد التحقيق معه

رسالة شديدة اللهجة من سيد عبدالحفيظ بعد واقعة «كهربا»

«السيسي» يتسلم رسالة من أمير الكويت قبل القمة الخليجية

عصام الحضري رئيسًا لنادي «ليوا إف سي»

بالفيديو.. فنانة شهيرة: « مستعدة اتباس من أي فنان»

عمرو وردة يكشف عن أغرب ما فعله معه «صلاح» أثناء أزمة التحرش

معيط: الاقتصاد المصري نجح في اختبار «كورونا»

ADS
 

غياب رموز الزمالك عن جنازة والدة حازم إمام

3bbfc70d-8d42-445b-8ce0-3eb56c032f5d
حازم امام
 
السبت، 02-01-2021 01:50 م
غاب مسئولي الزمالك سواء السابقين أو الحالين عن جنازة والدة الكابتن حازم إمام، ولم يحضر سوى اللواء أحمد سليمان نائب رئيس النادي السابق.

ومن نجوم الكرة اقتصر الحضور على أحمد دويدار وأحمد المرغني، للوقوف بجوار اللاعب أثناء تشجيع الجثمان لمثواه الأخير.

ويتلقى اللاعب واجب العزاء في وفاة والدة مساء اليوم بمسجد ناصر أرض عزيز عزت بمنطقة إمبابة. 

وكان الزمالك نعى لاعبه بخالص الحزن والأسى وفاة والدة اللاعب حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.
 

إقرأ ايضا

سيراميكا كليوباتر

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام سموحة بالدوري

259059_0

رسالة شديدة اللهجة من سيد عبدالحفيظ بعد واقعة «كهربا»

المثلوثي

التشكيل المتوقع.. «المثلوثي» يظهر في تشكيل الزمالك أمام إنبي

أخبار متعلقة

المثلوثي

التشكيل المتوقع.. «المثلوثي» يظهر في تشكيل الزمالك أمام إنبي

أحمد السيد زيزو

أحمد السيد زيزو يكشف عن أغرب نبوءة شعر بها قبل "قاضية" قفشة التي أجهضت حلم الزمالك

5201651556225921

القادم صادم.. أحمد حسن يكشف مفاجأة في مستقبل الزمالك

1020202618910185816045

تحرك مفاجئ من مرتضى منصور ونجله للعودة للزمالك

فريق الزمالك

نجم الزمالك يرفض التجديد ويبلغ مسئول بـ " الأهلي " موافقته على الانتقال له في يناير

الزمالك

الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبيه