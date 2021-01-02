غياب رموز الزمالك عن جنازة والدة حازم إمام

السبت، 02-01-2021
01:50 م
غاب مسئولي الزمالك
سواء السابقين أو الحالين عن جنازة والدة الكابتن حازم إمام، ولم يحضر سوى اللواء أحمد سليمان نائب رئيس النادي السابق.
ومن نجوم الكرة اقتصر الحضور على أحمد دويدار وأحمد المرغني، للوقوف بجوار اللاعب أثناء تشجيع الجثمان لمثواه الأخير.
ويتلقى اللاعب واجب العزاء في وفاة والدة مساء اليوم بمسجد ناصر أرض عزيز عزت بمنطقة إمبابة.
وكان الزمالك
نعى لاعبه بخالص الحزن والأسى وفاة والدة اللاعب حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.