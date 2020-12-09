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أحمد السيد زيزو يكشف عن أغرب نبوءة شعر بها قبل "قاضية" قفشة التي أجهضت حلم الزمالك

أحمد السيد زيزو
أحمد السيد زيزو يكشف عن أغرب نبوءة شعر بها قبل "قاضية" قفشة التي أجهضت حلم الزمالك
 
الأربعاء، 09-12-2020 06:28 ص أحمد عادل شعبان
كشف أحمد السيد زيزو - نجم نادي الزمالك - عن شعوره قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأحمر بالهدف الذي اشتهر باسم " القاضية ممكن " لـ محمد مجدي قفشة.

وقال "زيزو" في حوار تلفزيوني: كان لدي يقين طوال دوري الأبطال حتى خلال مواجهة الأهلي أننا سنفوز بالبطولة.

وأضاف: واجهت الأهلي 4 أو خمس مرات وفي كل مرة كانوا فريقا قويا وكنت أشعر أن المباراة 50% لهم و 50% لنا .

وأردف: في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا شعرت أن البطولة لنا وكنت أفكر فيما سنفعله بعد المباراة والجماهير التي تريد الاحتفال.
 

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