الأربعاء، 09-12-2020
06:28 ص
أحمد عادل شعبان
كشف أحمد السيد زيزو
- نجم نادي الزمالك
- عن شعوره قبل مباراة الأهلي والزمالك
في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأحمر بالهدف الذي اشتهر باسم " القاضية ممكن
" لـ محمد مجدي قفشة
.
وقال "زيزو
" في حوار تلفزيوني: كان لدي يقين طوال دوري الأبطال حتى خلال مواجهة الأهلي أننا سنفوز بالبطولة.
وأضاف: واجهت الأهلي 4 أو خمس مرات وفي كل مرة كانوا فريقا قويا وكنت أشعر أن المباراة 50% لهم و 50% لنا .
وأردف: في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا شعرت أن البطولة لنا وكنت أفكر فيما سنفعله بعد المباراة والجماهير التي تريد الاحتفال.