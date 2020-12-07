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الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبيه

الزمالك
الزمالك
 
الإثنين، 07-12-2020 07:46 م أحمد سالم
صرف مسؤولو نادي الزمالك مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي خلال الساعات الماضية من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، ومواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى للمسابقة المحلية، والتي ستقام يوم السبت المقبل. 

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو النادي الأبيض في تجهيز مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل صرفها للاعبي الفريق قبل نهاية الشهر الجاري، في ظل انتظار مسؤولي النادي لدفعة من قيمة عقد الرعاية.

وتنتظر القلعة البيضاء مستحقات لدى الكاف بعد احتلال وصافة بطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

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