القادم صادم.. أحمد حسن يكشف مفاجأة في مستقبل الزمالك

الثلاثاء، 08-12-2020
08:17 م
محمد فضل
كشف أحمد حسن
، نجم منتخب مصر السابق، عن مخاوف وصعوبات
قادمة ستواجه نادي الزمالك
الفترة المقبلة، وهو ما ظهر في أزمة
رفض ضم اللاعب أحمد
الشيخ لاعب نادي الأهلي إلى الزمالك
.
وقال "حسن"، في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر،
إن وجود عدد كبير من المسئولين عن قطاع الكرة بـ الزمالك
سوف يتسبب في خلافات كثيرة
بينهم.
وتابع: "العدد الكبير من المسئولين عن الكرة في الزمالك
سيؤدى إلى اختلافات وجهات النظر، وهو الأمر الذي ظهر خلال صفقة أحمد الشيخ الذي كان
قريبا من التوقيع للفريق الأبيض".
وأضاف: "الوزير أشرف صبحي يعقد اجتماعا في الوقت الحالي
مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك
، وهناك تواصل تام بين جميع الأطراف لحل الأزمات".
وواصل: "الجميع يجب أن يدعم الزمالك
، والفرصة أمام جميع
محبي النادي وعشاقه من أجل المساهمة في حل أي أزمة
تواجه النادي".
وكان أحمد الشيخ على وشك التوقيع لنادي الزمالك
، إلا أن الإدارة الجديدة
رفضت ضمه إلى الفريق في آخر لحظة على الرغم من موافقة المدير الفني للفريق، بسبب
الخلافات بينهم حول احتياج الفريق لعناصر جديدة في هذه الفترة.