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القادم صادم.. أحمد حسن يكشف مفاجأة في مستقبل الزمالك

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أحمد حسن
 
الثلاثاء، 08-12-2020 08:17 م محمد فضل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن مخاوف وصعوبات قادمة ستواجه نادي الزمالك الفترة المقبلة، وهو ما ظهر في أزمة رفض ضم اللاعب أحمد الشيخ لاعب نادي الأهلي إلى الزمالك.
وقال "حسن"، في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر، إن وجود عدد كبير من المسئولين عن قطاع الكرة بـ الزمالك سوف يتسبب في خلافات كثيرة بينهم.
وتابع: "العدد الكبير من المسئولين عن الكرة في الزمالك سيؤدى إلى اختلافات وجهات النظر، وهو الأمر الذي ظهر خلال صفقة أحمد الشيخ الذي كان قريبا من التوقيع للفريق الأبيض".
وأضاف: "الوزير أشرف صبحي يعقد اجتماعا في الوقت الحالي مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وهناك تواصل تام بين جميع الأطراف لحل الأزمات".
وواصل: "الجميع يجب أن يدعم الزمالك، والفرصة أمام جميع محبي النادي وعشاقه من أجل المساهمة في حل أي أزمة تواجه النادي".
وكان أحمد الشيخ على وشك التوقيع لنادي الزمالك، إلا أن الإدارة الجديدة رفضت ضمه إلى الفريق في آخر لحظة على الرغم من موافقة المدير الفني للفريق، بسبب الخلافات بينهم حول احتياج الفريق لعناصر جديدة في هذه الفترة.
 

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