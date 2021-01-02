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التشكيل المتوقع.. «المثلوثي» يظهر في تشكيل الزمالك أمام إنبي

المثلوثي
المثلوثي
 
السبت، 02-01-2021 01:40 م أمير سعد

استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة إنبي مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

ومن المتوقع الزمالك اللقاء بتشكيل كالآتي:- 

في حراسة المرمي : محمد أبوجبل

في الدفاع : محمد عبد الغني ومحمود حمدى الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي 

في خط الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي واحمد سيد "زيزو". 

وفي الهجوم : حميد إحداد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط جمعهم من فوزين على حساب المقاولون العرب وسموحة وتعادل وحيد إمام بيراميدز.  

وغادر حازم إمام أمس معسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بعد وفاة والدة.
 

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