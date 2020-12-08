تحرك مفاجئ من مرتضى منصور ونجله للعودة للزمالك

الثلاثاء، 08-12-2020
03:37 م
المصريون
في تحرك مفاجئ للعودة إلى نادي الزمالك
، أقام مجلس إدارة نادي الزمالك
المنحل دعوى أمام محكمة القضاء
الإدارى تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020
بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك
.
وطالب مقيمو الدعوى وهم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك
السابق، وأحمد عادل
عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة
نادي الزمالك
السابقين، ببطلان القرار الذي جاء في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص
والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة
2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى
للمحاسبات.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29
نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى
الزمالك
للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: أحمد بكرى
محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وهشام إبراهيم محمد محمود
رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى
العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.