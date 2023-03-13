علي لطفي في حراسة المرمى.. شوبير يفجر مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني





كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، مفاجآت بشأن تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه مع شوبيرالمذاع عبر راديو أون سبورت أف أم: “سيكون هناك تغييرات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني، أبرزها الاعتماد على علي لطفي في مركز حراسة المرمى بالتشكيل الأساسي، على حساب محمد الشناوي، الذي لم يشارك في تدريبات الفريق مساء أمس”.

وتابع شوبير أيضا في حديثه أن سيكون هناك تغييرات أيضا في الخط الدفاعي، بمشاركة خالد عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، كما سيكون هناك تغييرا في خط الوسط، مشددا على أن مارسيل كولر سيجري 4 تعديلات على التشكيل الأساسي.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره القطن الكاميروني، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا.