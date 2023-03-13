الإثنين 13 مارس 2023
توقيت مصر 13:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تهز الجيزة.. ذبح حماته وقطعها إلى أشلاء لسبب صادم

الدولار.. وزير التموين يكشف سبب انسحاب مصر من "اتفاق الحبوب"

علي لطفي في حراسة المرمى.. شوبير يفجر مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

الإطاحة بـ علي معلول.. مدرب الأهلي يفاجئ الإدارة بهذا الطلب

فنانة شهيرة: الفن مش حرام بس شياطين الإنس بينتجوا أعمال تحارب الدين

وفاة امرأة خمسينية بسبب وجود جنين في بطنها منذ 9 سنوات

الخميس بعد القادم أول أيام شهر رمضان

تطور جديد في قضية المعلمة السعودية وفاء الغامدي التي قتلت على يد زوجها

شاهد لحظة وفاة مطرب شاب مشهور أثناء الغناء على المسرح أمام الجمهور

أول صور من داخل فيلا محمد صلاح بعد تعرضها للسرقة

ADS
 

علي لطفي في حراسة المرمى.. شوبير يفجر مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

130709484_394728315069057_2804958315706353915_n-5fd4d60803271
الشناوي وعلي لطفي
Native
Teads
الإثنين، 13-03-2023 12:14 م

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، مفاجآت بشأن تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال شوبير عبر برنامجه مع شوبيرالمذاع عبر راديو أون سبورت أف أم: “سيكون هناك تغييرات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني، أبرزها الاعتماد على علي لطفي في مركز حراسة المرمى بالتشكيل الأساسي، على حساب محمد الشناوي، الذي لم يشارك في تدريبات الفريق مساء أمس”.

 

وتابع شوبير أيضا في حديثه أن سيكون هناك تغييرات أيضا في الخط الدفاعي، بمشاركة خالد عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، كما سيكون هناك تغييرا في خط الوسط، مشددا على أن مارسيل كولر سيجري 4 تعديلات على التشكيل الأساسي.

 

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره القطن الكاميروني، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

 

وخسر الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

إقرأ ايضا

large-2-750x430

الإطاحة بـ علي معلول.. مدرب الأهلي يفاجئ الإدارة بهذا الطلب

640d92a442360409f257fb6f

فيديو صادم.. واقعة غير أخلاقية لـ مبابي مع لاعب جزائري

Capture

"لابد من المواجهة".. شوبير يكشف المسؤول عن هزيمة الأهلي المذلة أمام صن داونز

أخبار متعلقة

large-2-750x430

الإطاحة بـ علي معلول.. مدرب الأهلي يفاجئ الإدارة بهذا الطلب

19_2021-637583516384204212-420

فرج عامر: الشناوي لازم يرتاح ومحمد صبحي أفضل حارس في مصر

19_2023-638111458257727904-772

قرار جديد.. تفاصيل جلسة التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة

5173f504-2c48-4755-9665-2bf5668a7075

استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

images

تعليق صادم من مرتضى منصور على حكم حبسه

1498869_0

شوبير يرد على الساخرين من "الشناوي": كده عيب