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الإطاحة بـ علي معلول.. مدرب الأهلي يفاجئ الإدارة بهذا الطلب

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معلول
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الإثنين، 13-03-2023 12:03 م

 

كشف أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق عن صفقة كولر المطلوبة في النادي الأهلي.

 

ونشر أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، “خاص.. كولر يطلب ضم ظهير أيسر أجنبي بدلا من علي معلول بعدما رفض كل المرشحين بالدوري المحلي وعلى رأسهم محمد شكري”.

 

 

وكانت بعثة الأهلي قد بدأت البرنامج الطبي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، تجنبًا لحدوث أي عدوى طبية لأي فرد من المتواجدين مع الفريق خلال رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون.

 

ويتناول لاعبو الأهلي أقراص الملاريا غدًا، على أن يتم استكمال التطعيمات عقب الوصول إلى الكاميرون وعقب العودة.

 

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

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