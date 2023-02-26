قرار جديد.. تفاصيل جلسة التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة





عقدت لجنة الانضباط بـ اتحاد الكرة برئاسة المستشار عزت خميس، جلسة استماع صباح اليوم للاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك، بداعي إساءة اللاعب لنادي الزمالك خلال احتفاله مع جماهير الأهلي عقب مباراة القمة الأخيرة بالدوري.

وبحسب ما كشفته مصادر، مثُل كهربا للتحقيق برفقة محاميه أمام لجنة الانضباط اليوم بكامل تشكيلها، واستمعت اللجنة لأقوال كهربا في الشكوى المقدمة ضده من الزمالك، وواجهته بالاتهامات التي وجهها نادي الزمالك للاعب في شكواه، حسب القاهرة 24.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة استقرت على استدعاء الطرف الآخر للشكوى والمتمثل في نادي الزمالك، حيث ستطلب اللجنة من نادي الزمالك إيفاد أحد مسئوليه لسماع أقواله وعرض وجهة نظر النادي في الشكوى.

وأشارت المصادر إلى أن الاستماع إلى أقوال ممثل الزمالك قد يتم خلال الجلسة المقبلة للجنة والتي تنعقد يوم الأربعاء المقبل.

ووفقًا لما ذكرته المصادر تعقد لجنة الانضباط حاليًا جلسة بين أعضائها سيتم خلالها عرض مقطع الفيديو المقدم من نادي الزمالك في شكواه ضد كهربا، وهو المقطع الذي يرصد احتفال اللاعب مع جماهير الأهلي عقب مباراة القمة وردد اللاعب خلاله هتافات مع الجماهير اعتبرها مسئولو نادي الزمالك مسيئة إلى ناديهم.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الانضباط ستصدر قرارها في شكوى الزمالك ضد كهربا بمجرد استيفاء كافة إجراءات التحقيق واستعراض نتائجه، وإجراء مداولة بين أعضاء اللجنة للاستقرار على القرار النهائي في الشكوى سواء بإدانة اللاعب ومعاقبته أو برفض الشكوى وصرف النظر عن معاقبة اللاعب.