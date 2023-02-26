الأحد 26 فبراير 2023
توقيت مصر 16:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. الدولار يصل إلى 35 جنيهًا في هذا الموعد

قرار جديد.. تفاصيل جلسة التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة

الكيلو تراجع 26 جنيهًا.. سعر الدواجن وكرتونة البيض اليوم

السيسي يرد على مزاعم بيع قناة السويس مقابل ترليون دولار

إحالة سائق أوبر للجنايات.. هتك عرض فتاة من الخلف أسفل كوبري جامعة الدول

ماذا قال الرئيس السيسي عن موجة ارتفاع الأسعار في مصر؟

شاهد.. إعلامي ينهار باكيًا بعد حبس مرتضى منصور ويردد: سقط الطاغية

شاهد.. جورجينا تتنزه داخل حديقة في الرياض

شاهد.. القبض على وزير خارجية باكستان السابق

اختطاف إمام مسجد وقتله ورمي جثته في منطقة مهجورة في لبنان

ADS
 

قرار جديد.. تفاصيل جلسة التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة

19_2023-638111458257727904-772
كهربا
Native
Teads
الأحد، 26-02-2023 01:42 م

 

عقدت لجنة الانضباط بـ اتحاد الكرة برئاسة المستشار عزت خميس، جلسة استماع صباح اليوم للاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك، بداعي إساءة اللاعب لنادي الزمالك خلال احتفاله مع جماهير الأهلي عقب مباراة القمة الأخيرة بالدوري.

 

وبحسب ما كشفته مصادر، مثُل كهربا للتحقيق برفقة محاميه أمام لجنة الانضباط اليوم بكامل تشكيلها، واستمعت اللجنة لأقوال كهربا في الشكوى المقدمة ضده من الزمالك، وواجهته بالاتهامات التي وجهها نادي الزمالك للاعب في شكواه، حسب القاهرة 24.

 

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة استقرت على استدعاء الطرف الآخر للشكوى والمتمثل في نادي الزمالك، حيث ستطلب اللجنة من نادي الزمالك إيفاد أحد مسئوليه لسماع أقواله وعرض وجهة نظر النادي في الشكوى.

 

وأشارت المصادر إلى أن الاستماع إلى أقوال ممثل الزمالك قد يتم خلال الجلسة المقبلة للجنة والتي تنعقد يوم الأربعاء المقبل.

 

ووفقًا لما ذكرته المصادر تعقد لجنة الانضباط حاليًا جلسة بين أعضائها سيتم خلالها عرض مقطع الفيديو المقدم من نادي الزمالك في شكواه ضد كهربا، وهو المقطع الذي يرصد احتفال اللاعب مع جماهير الأهلي عقب مباراة القمة وردد اللاعب خلاله هتافات مع الجماهير اعتبرها مسئولو نادي الزمالك مسيئة إلى ناديهم.

 

 

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الانضباط ستصدر قرارها في شكوى الزمالك ضد كهربا بمجرد استيفاء كافة إجراءات التحقيق واستعراض نتائجه، وإجراء مداولة بين أعضاء اللجنة للاستقرار على القرار النهائي في الشكوى سواء بإدانة اللاعب ومعاقبته أو برفض الشكوى وصرف النظر عن معاقبة اللاعب.

 

إقرأ ايضا

20220728010927927

وزارة الشباب والرياضة: مرتضى منصور لن يعود لرئاسة الزمالك

2038723_0

اجتماع لمجلس إدارة الزمالك لبحث عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي

5173f504-2c48-4755-9665-2bf5668a7075

استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

أخبار متعلقة

207

بطلها كهربا.. خناقة بين نجمي الأهلي خلال التدريبات

316

كولر يوجه رسالة لـ محمد شريف.. والزمالك يتفاوض مع نجم الأهلي

801

خالد الغندور: الأهلي دبّر لهروب كهربا

112011

حسام غالي يكشف مفاجاة لأول مرة عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني وعلاقة محمد هاني

Capture

مجانًا بالترددات.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

2020_4_24_10_5_16_213

السبب الحقيقي لرحيل عصام الحضري عن المنتخب الأولمبي.. واتحاد الكرة يُصعّد