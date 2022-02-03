صامويل إيتو يعلق على تصريحات «الحرب» على منتخب مصر

الخميس، 03-02-2022
09:17 ص
علق صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميرون
ي لكرة القدم، على أزمة تصريحاته
الأخيرة قبل مواجهة منتخب مصر
في نصف نهائي
أمم أفريقيا.
وقال صامويل ايتو
في مؤتمر صحفي الأربعاء أبرزه موقع "fennecfootball": "ما تحتاج إلى
معرفته، خلال حديثي التحفيزي للاعبين، لم نكن نعرف من سيكون خصمنا التالي".
وأضاف صامويل إيتو: "لم يكن هدفنا التقليل من شأن أي دولة، فقط رسالة
تحفيزية للاعبين، خاصة أن الكاميرون
ضحت بالكثير لاستضافة كأس أفريقيا".
وأوضح صامويل إيتو: "نريد أن نذهب بعيداً في هذه المنافسة، بالفعل،
لسنا بعيدين عن المباراة النهائية، بالنسبة للشعب الكاميرون
ي يجب أن يكون الدافع
ثابتًا".
وأكد صامويل إيتو: "صحيح أننا سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في أفريقيا. لن
يغير أي شيء، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي. أنا على علم بأن بياناتي يتم
تفسيرها بطريقة أخرى".