اتحاد الكرة يعترض رسميًا على حكم مباراة مصر والكاميرون.. ورد «غامبي» مفاجيء

الأربعاء، 02-02-2022
11:38 ص
كشف مسؤول باتحاد كرة القدم المصر
ي أن الاتحاد يعلم أنه لن
يتم تغيير الحكم الغامبي بكاري جاساما وأن سيقوم بتحكيم مباراة مصر
والكاميرون
في تصفيات
كأس الأمم الإفريقية رغم الاحتجاج الرسمي المصر
ي.
وكان الاتحاد المصر
ي لكرة القدم تقدم بشكل رسمي، الثلاثاء،
بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد تعيين بكاري غاساما لإدارة مباراة مصر
والكاميرون
،
الخميس المقبل.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة محمد أبو الوفا في تصريحات
لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه لا يتوقع قيام الاتحاد الإفريقي بتغيير غاساما
قبل مباراة مصر
والكاميرون
.
وأضاف أبو الوفا أن الاتحاد المصر
ي تقدم بشكواه من أجل تسجيل
موقف والتنبيه إلى الانتقادات الموجهة لهذا الحكم.
من جانبه، رد مدير الاتصالات بالاتحاد الغامبي لكرة القدم
بوبكار كامارا على الاتهامات الموجهة لغاساما والتشكيك فيه، وقال في تصريحات للإعلام
المصر
ي إنه لا يعلم سبب التشكيك والاتهامات ضد غاساما.
ووصف كامارا غاساما بأنه من أفضل حكام العالم في الوقت الحالي،
مؤكدا أنه يدير مباريات حاسمة في بطولات كبيرة ومعروف بسمعته الطيبة، حسب تعبيره.
وأضاف: "نطمئن الجميع أنه سيقدم مستوى يليق بالمباراة".
وتسبب قرار الاتحاد الإفريقي بإسناد مهمة تحكيم مباراة مصر
والكاميرون
، غدًا الخميس، في موجة من الجدل، خاصة أن هناك تخوفات من تحيزه ضد منتخب
مصر
بالنظر إلى وقائع سابقة له.