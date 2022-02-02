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«إنها الحرب».. كيروش في رد نارٍ على تصريحات صامويل إيتو

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ايتو
Native
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الأربعاء، 02-02-2022 11:20 ص

شن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر هجوما قويا على رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو بسبب تصريحات الأخير عن مباراة المنتخبين في كأس أمم إفريقيا.
وقال إيتو خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم لنصف النهائي بعد مواجهة غامبيا مباشرة: "كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب.. الحرب".
وقال كيروش في تصريحات نقلتها قناة "أون تايم سبورتس" : "للأسف سأقول تعليق لا أريد قوله ردا على تصريحات صامويل إيتو، لأنه نسى أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".
وواصل: "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع".
وشدد: "سنرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة قدم رائعة لإسعاد الجماهير، فنحن هنا لإسعادهم وليس للتسبب في وفاتهم".
واستمر في تصريحاته: "عندنا تقول إن منتخب الكاميرون جاء للحرب والتحدي سأترك هذا الأمر للاتحاد الإفريقي لأن هذا التعليق يستحق البطاقة الحمراء".
ثم أردف "الحرب التي أعلن عنها إيتو سنرد عليها بكرة قدم بأفضل أسلوب وبأفضل طريقة".
واستدرك: "هذا ما يتوقعه الناس منا جميعا وليست الحرب التي تحدث عنها إيتو، نحن نتحدث عن الشرف والكرامة فتوقفوا عن ذلك".
ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم غد الخميس الساعة التاسعة مساء.
 

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