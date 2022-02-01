شوبير يُحذر الحضري من الدفع بهذا الحارس في مباراة الكاميرون

الثلاثاء، 01-02-2022
01:33 م
وجه الإعلامي أحمد شوبير
نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ عصام الحضري
مدرب حراس مرمي المنتخب الأول بشأن إصابة محمد ابو جبل حارس الزمالك ومنتخب مصر
.
واكد شوبير
في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أنه في حال اصابة ابو جبل
بشد في العضلة يجب عدم الدفع به في مباراة الكاميرون
ولكن لو كانت الاصابة مجرد
إجهاد و شارك في مران واحد فقط سيكون من الطبيعي أن يشارك.
واضاف أن الحضري درب الحراس بشكل رائع واصبحوا علي درجة كبيرة من الجاهزية
مشددا على أن الأفضل في التدريبات الحالية هو البساطة وعدم الاعتماد علي المران
القوي في ظل جاهزية الحراس من قبل بشكل رائع
وتابع شوبير
أنه عقب اعتزاله تأكد أنه كان يتدرب بشكل خاطىء طوال مسيرته "مع
احترامي لكل المدربين ".