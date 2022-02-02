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7 عقوبات صادمة على منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون وتغريم صلاح 100 ألف دولار

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صلاح وكيروش
Native
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الأربعاء، 02-02-2022 10:16 ص

وقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوبات قاسية على منتخب مصر بعد الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب في دور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل.
وذكرت وسائل إعلام أن  الاتحاد الأفريقي وقع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد صلاح قائد الفراعنة بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة المغرب، بالإضافة إلى توقيع عقوبة على مروان داوود بالإيقاف مباراتين، بينما تم إيقاف المدرب المساعد في منتخب مصر روجر 4 مباريات.
فيما تلقى منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها 40 ألف دولار بسبب الأحداث التي نشبت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس.
وعقدت لجنة الانضباط داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعاً لحسم عدد من الأحداث التي شهدتها مباريات دور ربع نهائي أمم أفريقيا.
وقال كاف عبر موقعه الرسمي إن لجنة الانضباط عقدت اجتماعا الثلاثاء بشأن وقائع ما بعد المباراتين التي أقيمتا على ملعب أحمدو أهيدجو الأحد بين مصر والمغرب ،والسنغال وغينيا الاستوائية، وأدانت اللجنة لاعبي ومسؤولي مصر والمغرب بـ"سوء السلوك" في المباراة.
وأشار مسؤولو المباراة المذكورة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين الجانبين.كما غرم كاف الاتحاد المصري ماليا.
وقررت اللجنة أيضا توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب "سلوكه غير المقبول" على مقاعد البدلاء، وكذلك إيقاف لاعبي المغرب سفيان شكلا وسفيان بوفال ، مباراتين بسبب "سلوكهما العنيف" ، فضلا عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على الاتحاد المغربي وتوجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب "سلوكهم غير الرياضي".
 

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