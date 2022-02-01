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صحيفة إفريقية: مسحة محمد صلاح «إيجابية» ومصدر يوضح

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صلاح
Native
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الثلاثاء، 01-02-2022 04:01 م

نفى مصدر مسؤول في منتخب مصر، الشائعات المتدوالة بشأن إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني بفيروس كورونا، قبل مواجهة الكاميرون المقرر لها، بعد غد الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا.

وأكد المصدر – وحسب صدى البلد- أن منتخب مصر خضع لمسحة كورونا أمس الاثنين وجاءت نتيجة المسحة سلبية لـ محمد صلاح وجميع اللاعبين.

كانت صحيفة “afrique55”، ذكرت اليوم الثلاثاء، أن محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته “إيجابية” قبل خوض اللقاء المرتقب.
يذكر أن محمد صلاح قاد منتخب مصر للتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على المغرب 2-1، حيث سجل هدفا وصنع آخر.

على جانب آخر، أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” مهمة إدارة مباراة مصر والكاميرون، في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2021، للحكم الجامبي بكاري جاساما.

طاقم تحكيم مباراة مصر والكاميرون
حكم: بكاري جاساما - جامبيا
مساعد أول: جيرسون دوس سانتوس - أنجولا
مساعد ثاني: ارسينيو شادريك - موزمبيق
حكم رابع: سليمان أمل الدين - جزر القمر
حكم VAR :  هيثم قيراط - تونس
مساعد VAR: لحلو بن إبراهيم - الجزائر
مساعد VAR: خليل حساني - تونس
 

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