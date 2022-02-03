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تردد 5 قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر والكاميرون الليلة

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الخميس، 03-02-2022 09:11 ص

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين منتخبي مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، الساعة التاسعة مساءً.
وتبدو مواجهة مصر والكاميرون بمثابة موقعة تكسير عظام بين أكثر منتخبين حصدا للقب الكان على مدار التاريخ، فالفراعنة هم أبطال القارة 7 مرات في نسخ 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.
وحصد منتخب الكاميرون اللقب 5 مرات في نسخ 1984 و1988 و2000 و2002 و2017 ، وتأهل المنتخب المصري لنهائي الكان 9 مرات سابقة مقابل 7 مرات للكاميرون.
القنوات المفتوحة والترددات
تردد قناة النبأ الليبية
يمكن استقبال قناة النبأ الليبية عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك بإدخال البيانات التالية:
التردد: 11096.
معدل الترميز: 27500.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ: ¾.
اسم القناة في الرسيفر: Al Nabaa .

القناة الجزائرية المفتوحة
توجد القناة الجزائرية بصفة مستمرة على القمر «النايل سات» وذلك بإدخال المعلومات التالية:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680 عمودي.
معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

قناة فوكس سبورت الناقلة

تردد القناة: 12284 على القمر نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: نايل سات.

تيلي تيلي تشاد
تردد القناة: 12015 على القمر الصناعي نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: نايل سات
قناة رتب بوركينا فاسو
تبث مباريات البطولة ولكن على القمر الصناعي يوتلسات 9 بتردد 11900 واستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.
 

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