شيكابالا يصدم مرتضى منصور برد ناري (صورة)

الأحد، 13-12-2020
07:34 م
المصريون
في رد
لم يتوقعه مرتضى منصور
الرئيس السابق لنادي
الزمالك
، كذّب محمود عبدالرازق شيكابالا
صانع ألعاب الزمالك
، ما جاء في تصريحات
الأول بشأن عبدالحليم على مدير الكرة بالنادي.
ونشر شيكابالا
صورة له عبر خاصية استورى انستجرام مع عبدالحليم
على، واضعا تاجا فوق رأس العندليب فى رد
قوى ينفى به مزاعم مرتضى منصور
بشأن قيام "شيكا"
بطرد
العندليب من غرفة خلع ملابس اللاعبين فى لقاء الطلائع بالكأس.
وقال مرتضى منصور
فى فيديو نشره اليوم قبل أن يقوم بحذفه،
أن شيكابالا
قام بطرد
عبدالحليم على من غرفة خلع الملابس فى لقاء الطلائع الذى خسره
الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع كأس مصر من نصف النهائي .