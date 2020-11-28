السبت 28 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالصور.. انفجار يهز الرياض والكشف عن عدد القتلى والمصابين

الإمارات تعلن عن خطوات جديدة لمواجهة " كورونا "

«تايمز» تفجر مفاجأة عن تصالح السعودية مع قطر

قرار مفاجئ لـ" ميسي " عن مصيره في برشلونة

عَلانِيَةٌ.. أردوغان يستعين بهؤلاء للجهاد ضد فرنسا

صدمة.. عودة شاب إلى الحياة أثناء تشريحه عندما شق الطبيب قدمه

لأول مرة .. الرئيس يتوجه إلي جنوب السودان

وفاة الفنان محمود الإدريسي بفيروس كورونا

عمرو أديب: «زهقت من كتر ما بهني الأهلاوية على مدى السنين»

شاهد.. حرب شوارع بين الأهلي والزمالك عقب انتهاء المباراة

ADS
 

شرط واحد كان سيحسم مباراة " بكأس أفريقيا "لصالح الزمالك

كأس دوري أبطال أفريقيا
كأس أفريقيا
 
السبت، 28-11-2020 12:12 م أمير سعد
أكد كابتن أمير عزمي مجاهد، مدرب نادي الزمالك السابق، أن الإصابات التي حدثت في نادي الزمالك لـ 3 لاعبين مهمين في صفوف النادي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وهم عبد الله جمعة والونش وأوباما، معقبا:" هم عناصر أساسية في تشكيل الزمالك، الأمر كان في صالح النادي الأهلي ، ده كثير على فرقه واحدة بتلعب بتشكيل ثابت".
وأضاف الكابتن أمير عزمي مجاهد، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، قائلا:" فريق الزمالك لعب بشكل جيد جدا، خاصة شيكابالا رغم إصابته وأنه لعب 55 دقيقة فقط من المباراة والتي أحرز فيها الجول لصالح الزمالك".
 وتابع:" شيكابالا كان مضطربا بسبب أنه كان يلعب في الشمال وهذا لإصابة عبد الله جمعة، معتقدا أنه إذا كانت الظروف غير ذلك وفريق الزمالك كان مكتملا ستكون النتيجة والكأس لصالح الزمالك، لافتا إلى أن الجميع شهد لعب وأداء النادي الزمالك، معقبا: "النادي الأهلي كان قلقان من الزمالك وكل الناس حست ده".

وأكد أن هناك فرقا بين اللعيبة وبعضها، وهذا يرجع إلى الاستمرارية في اللعب، شاكرا لعيبة النادي الزمالك على أدائهم بالأمس باستثناء أول 10 دقائق من المباراة، منوها إلى أنه كان هناك حالة من عدم التركيز في صفوف الزمالك في البداية، وكان على الزمالك أن يثبت أنه "راكب المباراة"، وذلك كان في صالح الزمالك وكان يمكن تحقيقه بسهولة لأن الزمالك كان مستحوذا على الكرة بالنسبة الأكبر في المباراة.


وأشار إلى أنه كان يجب على اللاعبين أن يضغطوا في الشوط الثاني بشكل أكبر لتسجيل الهدف الثاني للسيطرة الأكبر على المباراة لصالح الزمالك، ذاكرا أن الزمالك بالتأكيد كان يتمنى أن يحصل على السادسة في تاريخه لكأس أفريقيا، وأن يتصعد لكأس العالم للأندية ولكن لم يحالفه الحظ وأن هذا توفيق من عند الله.



 

إقرأ ايضا

ميسي

قرار مفاجئ لـ" ميسي " عن مصيره في برشلونة

ابنتا «مارادونا» تلجآن إلى مقاضاته

سر كارثي وراء وفاة مارادونا.. ليس أزمة قلبية

202011280150575057

شاهد.. حرب شوارع بين الأهلي والزمالك عقب انتهاء المباراة

أخبار متعلقة

مؤمن زكريا

إجابة صادمة من مؤمن زكريا بشأن الفريق الذي سيشجعه في مباراة الأهلي والزمالك المقبلة

أحمد فتحي

أحمد فتحي يعلن لأول مرة سر رحيله عن الأهلي: خفت يحصلي زي هذا اللاعب

شوبير: صفقة جديدة على رادار الزمالك

16227378401591275864

"شوبير": الزمالك عزف لحن الخلود أمام الرجاء

موسيماني-4

موسيماني يفاجيء الزمالك برسالة قوية بعد تأهله لمقابلة الأهلي في النهائي

فريق الأهلي

نجم المغرب يعلن رسميا انضمامه إلى الأهلي