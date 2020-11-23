الإثنين 23 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

التفاصيل كاملة للقاء " بومبيو " مع ولي العهد السعودي

انفجار هائل يهز جدة

الأهلي في ورطة.. غياب جديد لـ 3 من أبرز نجومه أمام الزمالك

"الفيفا" يوقف رئيس "الكاف" 5 سنوات

الكاف يزف بشرى سارة لـ مرتضى منصور

موريتانيا تعلن الحداد 3 أيام

عاجل.. السعودية تُعدل أسعار تأشيرة الحج والعمرة

«أمسك عضوه الذكري».. تورط لاعب شهير في واقعة فاضحة أثناء المباراة

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل زيارة «نتنياهو» السرية للسعودية

مشادة مع ربيع ياسين تبعد لاعب الأهلي عن صفوف منتخب الشباب

ADS
 

الكاف يزف بشرى سارة لـ مرتضى منصور

1-1307762
مرتضى منصور
 
الإثنين، 23-11-2020 11:59 ص المصريون

زف أحد أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشرى سارة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤكدًا أنه بإمكانه حضور نهائي إفريقيا بين ناديه الزمالك والنادي الأهلي.
حيث أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال النهائي الذي سيقام مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة.
وأعلن مرتضى منصور رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية .
ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم .
وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع- حسب صدى البلد- إنه لا توجد أى أزمة فى حضور مرتضى منصور نهائى إفريقيا ومساندة فريقه ، مشيرا إلى أن إيقافه من اللجنة الأولمبية أمر داخلى لا علاقة للكاف به ، مؤكدا أن من حق رئيس الزمالك الحالى حضور المباراة ومؤازرة فريقه شأنه أن مجلس إدارة النادى الأهلى .
 

إقرأ ايضا

بيتسو-موسيماني-scaled

الأهلي في ورطة.. غياب جديد لـ 3 من أبرز نجومه أمام الزمالك

الكاف

"الفيفا" يوقف رئيس "الكاف" 5 سنوات

Capture

«أمسك عضوه الذكري».. تورط لاعب شهير في واقعة فاضحة أثناء المباراة

أخبار متعلقة

ارشيف

تقارير مغربية : جاساما حكمًا للزمالك والرجاء.. ورضوان جيد للنهائي

ارشيف

مراكز جديدة للقطبين بالتصنيف العالمي

دوري أبطال إفريقيا

فاروق جعفر: قرار الاتحاد الإفريقي ليس فى صالح القطبين

ارشيف

أول تحرك من الزمالك ضد قرار لجنة التسوية

مرتضى منصور

مرتضى منصور: استلمت نادي الزمالك وخزينته بها 600 جنيه فقط

مرتضى

«مسخرة.. نادٍ بلا رئيس بلا لائحة».. مرتضى منصور يتوعد بالصوت والصورة