الكاف يزف بشرى سارة لـ مرتضى منصور

الإثنين، 23-11-2020
11:59 ص
المصريون
زف
أحد أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشرى سارة إلى مرتضى منصور
رئيس نادي
الزمالك
، مؤكدًا أنه بإمكانه حضور نهائي
إفريقيا بين ناديه الزمالك
والنادي
الأهلي.
حيث
أصبح حضور مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
متاحا خلال النهائي
الذي سيقام مساء الجمعة
المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة.
وأعلن
مرتضى منصور
رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك
والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل
دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج
بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية .
ويعانى
مرتضى منصور
من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية
والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات
عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم .
وفى
هذا السياق ، أكد مصدر مطلع- حسب صدى البلد- إنه لا توجد أى أزمة فى حضور مرتضى منصور
نهائى إفريقيا ومساندة فريقه ، مشيرا إلى أن إيقافه من اللجنة الأولمبية أمر داخلى
لا علاقة للكاف به ، مؤكدا أن من حق رئيس الزمالك
الحالى حضور المباراة ومؤازرة فريقه
شأنه أن مجلس إدارة النادى الأهلى .