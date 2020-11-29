عاجل.. الإطاحة بمرتضى منصور من الزمالك وتعيين مجلس جديد

الأحد، 29-11-2020
07:17 م
الطيب حسين
كشفت وزارة الشباب والرياضة، قبل قليل تعيين لجنة جديدة لإدارة مجلس إدارة نادي الزمالك
.
وأعلنت في بيان رسمي منذ قليل، إيقاف مجلس إدارة الزمالك
برئاسة مرتضى منصور
.
وتم تعيين اللجنة لإدارة النادي بشكل مؤقت، لحين عقد انتخابات.
وتضم اللجنة كل من أحمد بكري
محمد حميدة، رئيس محكمة استئناف، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول.
وقررت وزارة الرياضة، تحويل مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك
، برئاسة مرتضى متصور، للنيابة العامة بعد قرار إيقاف المجلس رسميًا.
ورصدت لجان التفتيش الخاصة بوزارة الرياضة، الكثير من المخالفات المالية داخل نادي الزمالك
، ليتم تحويلها إلى النيابة العامة،