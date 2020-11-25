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3 وعود نارية.. ماذا قال مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الأهلي؟

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مرتضى منصور
 
الأربعاء، 25-11-2020 03:05 م المصريون

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن تفاصيل ما دار بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وبين لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، قبل ساعات من لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال "ياسين" إن مجلس إدارة الزمالك وعد اللاعبين بصرف جميع المستحقات المتأخرة لهم قبل اللقاء، بالإضافة إلى وضع مكافآت خاصة يحصلون عليها في غرفة الملابس حال التتويج ببطولة إفريقيا.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "رئيس الزمالك أكد للاعبين أن الجميع مستمر في الموسم المقبل، مطالبًا بعدم الإلتفات لما يقال حول رحيل بعض اللاعبين، مشددًا على أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق تمسك بكل اللاعبين.
وأضاف: "رئيس الزمالك أكد للاعبيه تعرضهم لحرب شرسة مبديا ثقته الكبيرة فيهم والرد على الجميع بالتتويج بدوري الأبطال".
 

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