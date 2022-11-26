تونس تخسر أمام أستراليا ( 0-1) تفاصيل المباراة

السبت، 26-11-2022
10:44 ص
تغلب المنتخب الأسترالي
على نظيره التونس
ي، يوم السبت، في المباراة التي أقيمت باستاد الجنوب بالوكرة القطرية،
في ثاني لقاءات الفريقين بالمجموعة المونديالية الرابعة.
هدف الكنغر الأسترالي
حمل توقيع ميتشيل دوك في الدقيقة (24) من ضربة رأسية.
- الدقيقة
(83) – تتواصل المحاولات تونس
ية ولكن من غير فاعلية، كان أبرزها تسديده منتصر الطالبي.
- والمباراة تلفظ
أنفاسها الأخيرة، يكشر المنتخب التونس
ي عن أنيابه، وقاد الشريدي ووجدي كشريدة هجمات
خطيرة على المرمى الأسترالي، لكنها لم تسفر عن هدف التعادل.
- الدقيقة
(72) .. تصويبة من يوسف المساكني من داخل منطقة الجزاء الأسترالية والحارس ماثيو رايان
يتصدى لها.
- الدقيقة
(66)..مدرب تونس
يجري تعديلا بدخول وهبي الخزري، بديلا لعيسى العيدوني.
- الدقيقة
(64) - علي العابدي يتلقى البطاقة الصفراء.
- الدقيقة
(61)..فرجاني ساسي يطلق كرة قوية لكنها بعيدة عن المرمى الأسترالي.
- مع تواصل الضغط
التونس
ي، تحصل النسور على مخالفة في الدقيقة 53، تقدم لها نعيم السليتي، لكن الدفاعات
الأسترالية كانت حاضرة.
- استهل نسور قرطاج
الشوط الثاني بهجوم ضاغط من أجل أدراك التعادل، وتحصل رفاق المساكني على ركنيتين متتاليتين،
لكن دون جدوى.
نهاية الشوط الأول
بتقدم أستراليا على تونس
بهدف نظيف.
- الدقيقة
(48). "القائد" يوسف المساكني يهدر فرصة ذهبية لتونس
، وهو على بعد خطوات
من المرمى الأسترالي.
- الدقيقة
(41).. هجمة تونس
ية منظمة وصلت لمحمد دراجر، الذي سدد في أقدام الدفاع الأسترالي، مهدرا
فرصة التعادل لنسور قرطاج.
- الدقيقة
(38) .. هجمة تونس
ية عن طريق يوسف المساكني الذي انطلق من وسط الملعب وتوغل داخل منطقة
الجزاء الأسترالية، لكن الختام لم يكن بالطريقة المطلوبة.
- الدقيقة
(34).. ركنية للمنتخب الأسترالي لم تشكل خطورة على مرمى دحمان.
- الدقيقة
(26).. الحكم الألماني يشهر البطاقة الصفراء في وجه التونس
ي عيسى العيدوني.
هدف أسترالي
- الدقيقة
(24)..أستراليا تتقدم بهدف عن طريق ميتشيل دوك من ضربة رأس.
- تمر 20 دقيقة
من عمر الشوط الأول، ومازالت السيطرة أسترالية، فيما جاءت أخطر الفرص التونس
ية عن طريق
يوسف المساكني(20).
- الدقيقة
(11).. مخالفة لفائدة الكنغر الأسترالي، تصدى لها الدفاع التونس
ي بنجاح.
- شهد الدقائق
الخمس الأولى من عمر المباراة سيطرة أسترالية، وقاد "الكنغر" عدة هجمات كان
أخطرها تلك التي انتهت بمخالفة على مشارف منقطة الجزاء التونس
يي، انبرى لها آران موي
في الدقيقة (6)، كان نسور قرطاح في المكان المناسب.