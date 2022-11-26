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فيديو صادم.. رونالدو يستخرج شيئًا من ملابسه الداخلية ويتناوله أثناء المباراة

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رونالدو
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السبت، 26-11-2022 12:02 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب يظهر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يخرج شيئا من ملابسه الداخلية ومن ثم يضعه في فمه أثناء مباراة منتخب بلاده ضد غانا في مونديال قطر.

وتسببت الحادثة التي التقطت في الدقيقة 36 من عمر المباراة، في إثارة الكثير من الجدل والسخرية بشأن الحركة التي قام بها النجم البرتغالي، وقبل ذلك ما هو الشيء الذي أخرجه من ملابسه الداخلية.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن الصحافة البرتغالية أوضحت أن رونالدو كان على ما يبدو يتناول مكملا صغيرا للطاقة على حد تعبيرها.
 

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