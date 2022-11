السعودية وتونس والزمالك.. موعد أبرز مباريات اليوم السبت

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عدد من المباريات الهامة في كأس العالم ومباراة في بطولة كأس مصر المحلية."المصريون" يستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة:12:00: تونس vs أستراليا ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD103:00 ـ بولندا vs السعودية ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD206:00 ـ فرنسا vs الدنمارك ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD109:00 ـ الأرجنتين vs المكسيك ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD2كأس مصر05:00 ـ الزمالك vs المصري ـ القناة الناقلة: ontime sports 1