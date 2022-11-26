السعودية وتونس والزمالك.. موعد أبرز مباريات اليوم السبت

السبت، 26-11-2022
10:21 ص
عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عدد
من المباريات الهامة في كأس العالم
ومباراة في بطولة كأس مصر المحلية.
"المصريون" يستعرض أبرز مواعيد
مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة:
كأس العالم
12:00:تونس
vs أستراليا
ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD1
03:00 ـ بولندا vs السعودية
ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD2
06:00 ـ فرنسا vs الدنمارك
ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD1
09:00 ـ الأرجنتين vs المكسيك ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS
MAX HD2
كأس مصر
05:00 ـ الزمالك
vs المصري
ـ القناة الناقلة: ontime sports 1