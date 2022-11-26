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السعودية وتونس والزمالك.. موعد أبرز مباريات اليوم السبت

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السعودية
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السبت، 26-11-2022 10:21 ص
عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عدد من المباريات الهامة في كأس العالم ومباراة في بطولة كأس مصر المحلية.

"المصريون" يستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة:

كأس العالم

12:00:تونس vs أستراليا ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD1

03:00 ـ بولندا vs السعودية ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD2

06:00 ـ فرنسا vs الدنمارك ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD1

09:00 ـ الأرجنتين vs المكسيك ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX HD2

كأس مصر

05:00 ـ الزمالك vs المصري ـ القناة الناقلة: ontime sports 1
 

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