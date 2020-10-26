"شوبير" يكشف مصير حسام غالى

الإثنين، 26-10-2020
02:38 م
محمد عبد الحارس
توقع الإعلامي أحمد شوبير
، دخول حسام
غالى مدير الكرة السابق لنادي الجونة، مجلس إدارة الأهلي القادم.
وقال "شوبير
" خلال برنامجه
"مع شوبير
" الذى يذاع على أثير "أون سبورت"، "حسام غالى ونادر
شوقى المسؤول عن الشركة التى تدير فريق الكرة بالجونة انتهت علاقتهما بالنادى ولن يستمرا
الفترة المقبلة، ويبدو أن وفاة خالد بشارة أثرت بشكل كبير على الشركة وفريق الكرة".
وتابع حارس الأهلى الأسبق:"أتوقع وجود
حسام غالى فى مجلس إدارة النادى الأهلى المقبل".
وكان حسام غالي
، مدير الكرة بنادي الجونة،
أعلن رحيله بشكل رسمي عن ناديه والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.