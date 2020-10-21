مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك و الرجاء

الأربعاء، 21-10-2020
09:40 م
المصريون
كشف
أحمد شوبير
عن قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف
" فيما يخص
مباريات العودة لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.
وأعلن
شوبير
خلال منشور على صفحته الرسمية على الفيس بوك وقال: "الزمالك والرجاء
يوم 31 اكتوبر وبحث موقف الاهلي والوداد طبقا لنتيجة المسحات للفريقين والكاف
سيتحمل نفقات اقامة الوداد اذا حدث تأجيل للقاء قرارات منتظره بعد قليل".
وقد أكدت قناة
الرياضية المغربية إن "كاف" قد اتخذ قراراً بتأجيل مباراة الزمالك
والرجاء المغربي، ولفتت القناة إن فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربي كان له الفضل في إقناع الطاف
بالظروف الطارئة التي يمر بها الرجاء المغربي لذا تم التأكيل لـ 31 أكتوبر او 1
نوفمبر.
يذكر
أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء المغربي فى ذهاب نصف أبطال
أفريقيا بهدف دون رد خارج الديار وهو ما يعزز فرص تأهله إلى المباراة النهائية.