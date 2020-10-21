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حسام عاشور ينضم لهذا النادي

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ارشيف
 
الأربعاء، 21-10-2020 11:38 ص محمد عبد الحارس
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن حسام حسن طالب إدارة الاتحاد السكندري، بحسم صفقة حسام عاشور، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء مشواره الذي امتد لما يقرب من 16 عاما، بين جدران القلعة الحمراء، والذي ينتهي رسميا بنهاية الموسم الجاري.
وأضاف "شوبير" خلال برنامجه الإذاعى، إدارة الاتحاد وصلت إلى المحطات الأخيرة في المفاوضات مع حسام عاشور، ليصبح اللاعب على بعد خطوات من الانضمام لكتيبة حسام حسن، وبدأ مشروعه برفقته، بعد تسلم الأخير المهمة، قبل أيام خلفاً لطلعت يوسف، الذي قرر إنهاء علاقته بالفريق.
يشار إلى أن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، منح إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول، صلاحية التحكم في ملف التعاقدات الجديدة، بعد اجتماع عقده مع التوأم "حسام وإبراهيم حسن" استمر لأكثر من ساعتين لوضع الخطوط العريضة واحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، ليقع اختياره الأول على حسام عاشور.
 

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