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شوبير.. نهائي دور أبطال أفريقيا فى موعده

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شوبير
 
الأحد، 25-10-2020 01:17 م محمد عبد الحارس

قال الإعلامي أحمد شوبير، أنه لا توجد نية على الإطلاق من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتأجيل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وأضاف "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم": "الاتحاد الأفريقي رفض طلب الزمالك بتأجيل النهائي الأفريقي لمدة يومين، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتقام أول نوفمبر المقبل".  
وواصل : "من الكنترول، نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون بين الأهلي والزمالك، والفريق الأبيض حظوظه في تخطي مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي تصل إلى 70%، بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بهدف دون رد".
 

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