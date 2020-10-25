شوبير.. نهائي دور أبطال أفريقيا فى موعده

الأحد، 25-10-2020
01:17 م
محمد عبد الحارس
قال الإعلامي أحمد شوبير
، أنه لا توجد نية على الإطلاق من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتأجيل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف "شوبير
"، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير
" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم": "الاتحاد الأفريقي رفض طلب الزمالك بتأجيل النهائي الأفريقي لمدة يومين، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتقام أول نوفمبر المقبل".
وواصل : "من الكنترول، نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون بين الأهلي والزمالك، والفريق الأبيض حظوظه في تخطي مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي تصل إلى 70%، بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بهدف دون رد".