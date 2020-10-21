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مفاجأة.. شوبير يعلن اختفاء 29 كأس من "الجبلاية"

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شوبير
 
الأربعاء، 21-10-2020 11:13 ص محمد عبد الحارس

فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل باختفاء 29 كأس من مخازن اتحاد الكرة، على الرغم من تواجدها بعد اندلاع حريق الجبلاية في 2013.
وأضاف "شوبير" خلال برنامجه "مع شوبير"، المذاع على راديو "أون سبورت إف إم"، :"على مسئوليتي هناك 29 كأسا اختفت من اتحاد الكرة ولا أحد يعلم عنها أي شيء".
جدير بالذكر أن الوزارة إحالت ملف فقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد للنائب العام وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، اختفاء نسختين لكأس الأمم الأفريقية، والسيوف والدروع المهداة لمجالس إدارات الجبلاية المتعاقبة.
وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجنة من الوزارة، بالتواجد داخل الاتحاد الفترة المقبلة، للتحقيق في اختفاء الكؤوس والميداليات الخاصة بالبطولات المختلفة، وأبرزها كأس أمم أفريقيا 2006، و2008، و2010.
 

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