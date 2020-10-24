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شوبير: في واحد ملعبش في الزمالك غير نص ساعة وطالع يتكلم عن الجاموسة والأهلي

شوبير
شوبير: في واحد ملعبش في الزمالك غير نص ساعة وطالع يتكلم عن الجاموسة والأهلي
 
السبت، 24-10-2020 08:12 ص أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - هجوما حادا على لاعب سابق بالزمالك لم يسمِه.

وقال في برنامجه: في واحد بيطلع يقول إن الإهلي إن شاء الله هيخسر 3 صفر في العودة .. وهدبح مش عارف بقرة ولا جاموسة .. حاجات غريبة عمرنا ما كنا بنشوفها في الإعلام ولا تليق إنها تتقال أبدا.

وأضاف: حسين الشحات لاعب الأهلي بيقول نتمنى يبقى النهائي مصري بين الأهلي والزمالك لأن دي ناس محترمة ومتربية .

وتابع: فناخد بالنا من كلامنا لأنك ممكن تبقى عامل نفسك زملكاوي وأنت لعبت في الزمالك نص ساعة مثلا.

وكان شوقي السعيد - لاعب الزمالك السابق - أكد أن الأهلي سوف يخسر من الوداد المغربي بثلاثية وأنه سوف يذبح خروفا في حالة خسارة الأحمر.
 

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