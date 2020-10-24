شوبير: في واحد ملعبش في الزمالك غير نص ساعة وطالع يتكلم عن الجاموسة والأهلي

السبت، 24-10-2020
08:12 ص
أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي أحمد شوبير
- مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - هجوما حادا على لاعب سابق بالزمالك لم يسمِه.
وقال في برنامجه: في واحد بيطلع يقول إن الإهلي إن شاء الله هيخسر 3 صفر في العودة .. وهدبح مش عارف بقرة ولا جاموسة .. حاجات غريبة عمرنا ما كنا بنشوفها في الإعلام ولا تليق إنها تتقال أبدا.
وأضاف: حسين الشحات لاعب الأهلي بيقول نتمنى يبقى النهائي مصري بين الأهلي والزمالك لأن دي ناس محترمة ومتربية .
وتابع: فناخد بالنا من كلامنا لأنك ممكن تبقى عامل نفسك زملكاوي وأنت لعبت في الزمالك نص ساعة مثلا.
وكان شوقي السعيد
- لاعب الزمالك السابق - أكد أن الأهلي سوف يخسر من الوداد المغربي بثلاثية وأنه سوف يذبح خروفا في حالة خسارة الأحمر.