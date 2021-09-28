شوبير يفاجئ الجميع: استبعاد نجم الزمالك من منتخب مصر

الثلاثاء، 28-09-2021
02:05 م
فاجأ الإعلامي أحمد شوبير
،الجميع بشأن استبعاد محمد عبد الشافي، ظهير أيسر
فريق الزمالك
، من قائمة منتخب مصر
الوطني، استعدادا للقاء ليبيريا الودي الخميس
المقبل.
وقال شوبير
، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير
”: "الجهاز الفني لمنتخب
مصر، استبعد محمد عبد الشافي من قائمة المنتخب، أمس الاثنين، وضم محمد حمدي بدلا
منه، وبيان اتحاد الكرة أكد أن استبعاد عبد الشافي بسبب حاجته لمزيد من العلاج".
وأضاف شوبير
: "حتى الأمس ليس لدي معلومة بأن محمد عبد الشافي مصابا،
لكن إننا نقول عبد الشافي مصاب، دي إصابة غريبة وجديدة وعجيبة ومفاجأة".
وتابع: "البعض يردد أن محمد عبد الشافي لا يريد وجوده في المنتخب من
أجل التكريم فقط، إما أن يكون له دور في الملعب أو لا يكون له مكان في المنتخب، وهو
متأثر جدا بسبب عدم الاعتماد عليه في الفترة الماضية في وجود حسام البدري".
وأوضح شوبير
: "تواصلنا مع كابتن ضياء السيد، قال لنا إن جهاز المنتخب
تلقى تقريرا من طبيب الزمالك
، يفيد بعدم قدرة عبد الشافي على الانضمام إلى منتخب
مصر، بسبب الإصابة، وإحنا صدقنا".
واختتم شوبير
: "أرى أن محمد عبد الشافي لا يعاني من أي إصابة، وكان لا
بد من توضيح هذا الأمر من البداية، قبل اختياره في قائمة المنتخب، وقد يكون أصيب
ونحن لا نعلم".