موسيماني يفاجئ مدرب منتخب مصر برسالة غير متوقعة

الخميس، 09-09-2021
12:30 م
فاجأ بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى،
البرتغالى كارلوس كيروش
المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر
، برسالة عبر حسابه الرسمي
على "تويتر".
وكتب موسيمانى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: “
البروفيسور كارلوس كيروش
سيرتك الذاتية تتحدث عن نفسها، لك كل دعمى ويسرنى أن أكون
معاك.. كيروش أهلا بك فى مصر”.
ويصل البرتغالى كارلوس كيروش
المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر
الأول لكرة
القدم آخر الأسبوع المقبل لتوقيع عقود تدريبه للفراعنة بشكل رسمي بعد إعلان اتحاد
الكرة توليه المسئولية.
ويواجه كيروش العديد من التحديات فى تجربته الجديد مع منتخب مصر
، يأتى على
رأسها تصحيح مسار منتخب مصر
بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل
بقطر ، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا
المتصدر .