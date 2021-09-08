كارلوس كيروش: لدي رغبة لتحقيق أحلام مصر

الأربعاء، 08-09-2021
06:31 م
عبر البرتغالي كارلوس كيروش
، عن سعادته بتولي منصب المدير
الفني لمنتخب مصر
.
وقال كيروش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “
تويتر” جاء فيها:"بكل فخر وامتنان وطموح أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصري
لأكون مدرب
ًا للمنتخب الوطني".
وأضاف:"أريد أن أعبر عن التزامي باستخدام أفضل ما لدي
من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام مثل هذه الدولة المرموقة لكرة القدم مع مؤيدين
متحمسين ومخلصين.. إلى المستقبل".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن اليوم عن تعيين البرتغالي
كارلوس كيروش
مديرًا فنيًا للمنتخب الأول.