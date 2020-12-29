شوبير: فيه حاجات مش حلوة بتحصل بليل .. وأنا مش مرتاح

الثلاثاء، 29-12-2020
06:36 ص
أحمد عادل شعبان
وجه الإعلامي أحمد شوبير
- مقدم برنامج "ملعب أون تايم " - انتقادات مبطنة للجنة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد.
وقال "شوبير
" في برنامجه: لجنة الانضباط وقعت عقوبة على الكابتن سامي الشيشيني .. والسؤال: مين هي لجنة الانضباط؟ .. مفيش لجنة انضباط اتشكلت أصلا في اتحاد الكرة.
وأضاف: إحدى المباريات في القسم التاني لم تستكمل واللايحة كانت بتقول إن يتم استكمالها من وقت إيقافها .. لكن قبل إعادة المباراة تفاجأوا بتغيير اللايحة وإنها تتعاد من البداية خالص .. أنا مش فارق معايا النتيجة بس جو تغيير اللوايح بليل دا جو مش حلو وأنا مش مرتاح.